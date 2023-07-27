В Греции на складе боеприпасов начался пожар

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На складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе начался сильный пожар. Горит склад боеприпасов, об этом сообщает местный телеканал ERT.
Местные жители сообщают о громких хлопках и взрывах, которые доносятся с расстояния нескольких десятков километров. Информации о пострадавших в настоящее время нет. На место инцидента направлены экстренные службы. Причины взрыва на складе выясняется.
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