В Греции танковый транспортер задавил пожилую женщину во время военных учений

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Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений «Парменион» в Греции. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что инцидент произошел в городке Оропос в восточной Аттике. 70-летняя женщина попыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны, которая участвовала в учениях «Парменион».
Напомним, учения «Парменион» — это крупнейшие военные учения Греции, в которых принимают участие все три рода вооруженных сил.
Ранее сообщалось о том, что прошедший обучение в США украинский пилот погиб во время первого полета в зоне СВО.
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Напомним, учения «Парменион» — это крупнейшие военные учения Греции, в которых принимают участие все три рода вооруженных сил.
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Екатерина Коршунова