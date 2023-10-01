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В Греции танковый транспортер задавил пожилую женщину во время военных учений

01 октября 2023, 14:06
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений «Парменион» в Греции. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что инцидент произошел в городке Оропос в восточной Аттике. 70-летняя женщина попыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны, которая участвовала в учениях «Парменион».

Напомним, учения «Парменион» — это крупнейшие военные учения Греции, в которых принимают участие все три рода вооруженных сил.


Ранее сообщалось о том, что прошедший обучение в США украинский пилот погиб во время первого полета в зоне СВО.

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#женщина
#инцидент
#происшествие
#греция
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Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче против ЦСКА
01 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/StudioQ1

19-летняя полузащитница столичного футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева лишилась сознания во время матча.
РЕН ТВ пишет, что девушка ударилась головой об игрока ЦСКА. ЧП случилось по время домашнего матча чемпионата России. 
 
Полина Юкляева вышла на поле во второй тайме. На 57-й минуте матча она столкнулась с футболисткой Юлией Плешковой. Сильный удар лишил девушку сознания.
 
Пострадавшую унесли с поля на носилках. Сообщается, что спортсменка пришла в себя в карете скорой помощи. Её госпитализировали для обследования.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.

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#футбол
#спорт
#матч
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В Новосибирске школьник чуть не сгорел из-за зарядки для телефона
01 октября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/Rawpixel

9-летний мальчик получил сильные ожоги из-за зарядного устройства для телефона, которое внезапно загорелось.
ЧП случилось в Кочковском районе, сообщает Telegram-канал МЧС Новосибирской области. 
 
Ребёнок заряжал телефон около кровати, когда зарядка внезапно вспыхнула. Огонь перекинулся на матрас, где спал школьник.
 
У мальчика диагностированы ожоги кисти и туловища 1-2 степени.

Ранее физик Мария Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке. Прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.

Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.

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#школьник
#телефон
#телефоны
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В Челябинской области задержали мужчину за сбор конопли
01 октября 2023, 12:35

Фото: iStock/simpson

В Копейске участковый задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что у мужчины было изъято порядка 50 граммов наркосодержащего растительного сырья. Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый 20-летний местный житель. Собранный урожай он хотел использовать для себя.

По факту преступления против мужчины возбуждено уголовное дело. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны. Было обнаружено четыре куста запрещенного растения.

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#нарколог
#мужчины
#артист
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Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре
01 октября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости

Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после совершенного теракта. Об этом сообщает телеканал AHaber.
В прямом эфире была показана работа саперов, которые осматривали машину, ранее использовавшуюся боевиками. Саперы достали несколько коробок с неизвестным содержимым и ликвидировали их.

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

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#мвд
#работа
#взрыв
#инцидент
#происшествия
#сотрудники
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В Ялте неизвестный мужчина забил битой семейную пару из Украины
01 октября 2023, 11:02

Фото: istock / Soumen Hazra

Мужчина пришёл к супругам домой, забил их битой и сбежал.
Baza пишет, что убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина.
 
Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал. Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
 
На следующий день после убийства тревогу поднял один из знакомых семьи. Он начал беспокоиться, что супруги не выходят на связь, и обратился к правоохранителям.
 
Из-за чего возник конфликт, и кто является убийцей, пока неясно.  По предварительной версии, им может быть местный наёмный работник по имени Руслан. Его ищут.

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#убийство
#чп
#украина
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Мужчина попытался заживо сжечь любовницу в дачном доме в Ленобласти
01 октября 2023, 10:51

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Ленинградской области мужчина поссорился с возлюбленной и попытался ее сжечь вместе с дачей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Отмечается, что инцидент произошел в СНТ «Березка». 57-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей 55-летней сожительницей в момент, когда между ними произошла ссора.

Сообщается, что в ходе перепалки мужчина закрыл снаружи входную дверь дома и поджег его. Однако местные жители задержали злоумышленника и предотвратили пожар. Женщина не пострадала.

Напомним, ранее Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой.

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#пожар
#женщина
#снт
#напитки
#жители
#инцидент
#мужчина
#дома
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В Уфе мигранты избили сотрудников скорой помощи
01 октября 2023, 10:45

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Массовая драка мигрантов и сотрудников скорой помощи случилась в центре Уфы.
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что драка в Ленинском районе рядом со станцией скорой помощи началась во время конфликта из-за денежного долга.
 
Две компании повздорили в кафе на улице Аксакова. А потом отправились на улицу выяснять отношения. Несколько сотрудников станции скорой помощи принялись разнимать их, но в итоге сами оказались избитыми.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек. 

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#драка
#полиция
#чп
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Стали известны подробности взрыва в Анкаре
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары с двумя нападавшими
01 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/RamonCast

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
Сообщается, что из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место прибыли сотрудники президентской охраны.

Ранее сообщалось о том, что в Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом. В результате пожара пострадали три человека.

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#мвд
#взрыв
#инцидент
#сотрудники
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В Анкаре произошёл взрыв рядом со зданием МВД
01 октября 2023, 10:14

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары.
На место прибыли сотрудники президентской охраны, сообщает телеканал CNN Turk.
 
«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Дороги вокруг были закрыты для движения», - сказано в сообщении телеканала.
По данным СМИ, во время взрыва ранило одного человека. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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