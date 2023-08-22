В Греции в лесном пожаре погибли 18 человек

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Лесной пожар произошёл на северо-востоке Греции, погибли 18 человек.
По предварительной версии, погибшие являются нелегальными мигрантами, пишет РИА Новости, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря пожарной охраны страны Иоанниса Артопиоса.
Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.
Также в Канаде продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых власти оказались вынужденными эвакуировать уже более 35 тысяч человек, а также ввести режим чрезвычайного положения на территории провинции Британская Колумбия.
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«Учитывая, что из близлежащих районов не поступало сообщений об исчезновении или пропаже жителей, выясняется возможность того, что люди попали в страну нелегально», –сообщает Артопиос.
Также в Канаде продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых власти оказались вынужденными эвакуировать уже более 35 тысяч человек, а также ввести режим чрезвычайного положения на территории провинции Британская Колумбия.
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Мария Фирсова