В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме

Фото: istockphoto/Alina Vasylieva
На месте ведутся спасательно-поисковые работы.
Mash пишет, что оползень накрыл почти всю христианскую обитель. Есть ли люди под массой грязи, пока неизвестно.
Комплекс располагается в узком известняковом ущелье примерно в 30 км от Тбилиси, недалеко от города Мцхета. Первая община монахов была образована здесь в VI веке святым Шио Мгвимским, который является одним из 13 Ассирийских отцов.
Начиная с XVII века монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался. Современный вид обрёл в XIX веке.
Шиомгвиме является действующей обителью, куда съезжаются паломники и туристы.
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Комплекс располагается в узком известняковом ущелье примерно в 30 км от Тбилиси, недалеко от города Мцхета. Первая община монахов была образована здесь в VI веке святым Шио Мгвимским, который является одним из 13 Ассирийских отцов.
Шиомгвиме является действующей обителью, куда съезжаются паломники и туристы.
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Мария Фирсова