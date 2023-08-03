В Грузии оползень сошёл на отель, заблокированы 16 человек

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Оползень сошёл вблизи гостиницы «Сансет Шови», которая расположена в Шови.
Об этом пишет грузинское информационное агентство Ambebi, ссылаясь на МВД страны. Сообщается, что все соответствующие ведомства уже проинформировали о случившемся, на месте мобилизована техника.
В результате ЧП в гостинице «Сансет Шови» заблокированы 16 человек. В данный момент идёт операция по спасению людей. О летальных исходах не сообщалось.
Ранее в индийском штате Махараштра из-за схода оползня погибли не менее 26 человек. Среди погибших 25 местных жителей и пожарный. 86 человек пропали без вести. Спасателям сложно вести работы из-за дождей и рельефа местности.
Оползень сошел в деревне Райгад. По данным местных властей, разрушены 48 домов. В населённом пункте проживают чуть более 200 жителей.
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В результате ЧП в гостинице «Сансет Шови» заблокированы 16 человек. В данный момент идёт операция по спасению людей. О летальных исходах не сообщалось.
Оползень сошел в деревне Райгад. По данным местных властей, разрушены 48 домов. В населённом пункте проживают чуть более 200 жителей.
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Мария Фирсова