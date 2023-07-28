В Грузии оппозиция устроила митинг, провожая лайнер с россиянами

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В Грузии сотни граждан устроили акцию протеста, проводив круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами, заходивший в порт Батуми. Соответствующие кадры публикует «Мтавари архи».
«Российский круизный лайнер покинул порт Грузии на фоне шума и под звуки гимна страны. Активисты собрались вечером в четверг у порта, чтобы опротестовать политику русификации, которую ведут правящие власти», — говорится в сообщении грузинской телекомпании.
Уточняется, что лайнер зашел в Батуми в 17:00 (16:00 по московскому времени). На борту судна находились около 800 россиян, в течение нескольких часов они имели возможность осматривать достопримечательности города.
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Диана Аванесян