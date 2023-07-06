В Грузии рассказали о возможном отравлении местоблюстителя патриарха страны Илии Второго

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Руководитель службы по связям с общественностью патриархии страны, протоиерей Андрий Джагмаидзе рассказал, что местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыку Шио, возможно, отравили.
В крови Илии Второго обнаружили тяжелые металлы, превышающие норму, пишет ТАСС.
В данный момент владыка Шио чувствует себя хорошо и продолжил работу, его состояние нормализовалось. Патриархия пока не отправила официальное обращение правоохранителям.
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«У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определенные изменения. Обнаружены тяжелые металлы выше нормы», — сказал Андрий Джагмаидзе.
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Мария Фирсова