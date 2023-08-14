В Грузии увеличилось число жертв оползня

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Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови ещё один труп.
В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.
6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. На месте работают около 80 единиц техники.
7 августа по всей Грузии был объявлен траур.
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Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.
«Мы продолжаем поиск ещё 8 человек. Работы на месте стихийного бедствия идут круглосуточно», - сообщил Вахтанг Гомелаури.Оползень накрыл курорт Шови 3 августа. Стихия уничтожила дома, коттеджи, мосты и дороги. С возвышенностей в ущелье за несколько минут сошло примерно 5 млн. куб. земли. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.
6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. На месте работают около 80 единиц техники.
7 августа по всей Грузии был объявлен траур.
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Мария Фирсова