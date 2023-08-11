В Грузии выросло число жертв схода оползня

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Спасатели обнаружили тела ещё двух человек, которые погибли в результате схода оползня на курорт Шови, который находится в высокогорном крае Рача.
Об этом сообщает министр инфраструктуры и регионального развития страны Ираклий Карселадзе, пишет ТАСС.
Общее число жертв стихийного бедствия достигло 24.
6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. В зоне бедствия шла работа по очистке и устранению последствий оползня. На месте работают около 80 единиц техники. Объём грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.
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«Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились ещё два», — говорит Ираклий Карселадзе
6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. В зоне бедствия шла работа по очистке и устранению последствий оползня. На месте работают около 80 единиц техники. Объём грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.
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Мария Фирсова