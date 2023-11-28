В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию украинских СМИ об отравлении жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Это подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов», - говорится в сообщении телеканала.
При этом информацию об отравлении нескольких сотрудников ГУР Юсов подтвердить не смог.
Позже стало известно, что тяжелыми металлами отравлена не только жена главы ГУР, но еще и несколько сотрудников данного ведомства. Предполагается, что отравили сотрудников ГУР Украины и Марианну Буданову через еду.
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