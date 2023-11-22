В Хабаровске 5-летнему мальчику перерезали горло, а труп матери был на улице

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У 5-летнего мальчика, обнаруженного мертвым в квартире в Хабаровске, оказалось перерезано горло.
Об этом пишет РЕН ТВ. Сообщается, что труп матери ребёнка лежал под окнами дома на улице Волочаевская. Тело увидели прохожие днём 21 ноября. На место вызвали полицию.
Позже сообщили, что в квартире 33-летней погибшей женщины обнаружили тело её 5-летнего сына.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области следователи устанавливают причины гибели 16-летней девушки.
В Тюмени 14 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что тело девушки нашли накануне в Заречном микрорайоне города. Девушку искали неделю.
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Позже сообщили, что в квартире 33-летней погибшей женщины обнаружили тело её 5-летнего сына.
«Труп пятилетнего мальчика с перерезанным горлом лежал в ванной комнате», – сообщил источник.Известно, что отец погибшего мальчика проживал отдельно. По факту смерти женщины и ребенка инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области следователи устанавливают причины гибели 16-летней девушки.
В Тюмени 14 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что тело девушки нашли накануне в Заречном микрорайоне города. Девушку искали неделю.
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Мария Фирсова