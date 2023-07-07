В Хабаровске экс-наркодилер вербовал знакомого в ряды террористов

Фото: Фотобанк Московской области
Хабаровчанин ответил отказом и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Бывшего наркодилера задержали, в отношении его заведено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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*Организация признана террористической и запрещена в РФ