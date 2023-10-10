В Хабаровске одноклассник избил мальчика, у которого недавно умерла мать от рака

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Прокуратура проверит хабаровскую школу №16 из-за скандального видео.
Mash пишет, что на кадрах видно, как школьник из кадетского класса жестоко бьёт своего одноклассника. Видео распространилось сегодня утром в одном из родительских чатов. Школьник избивал своего одноклассника спортивным ковриком, а после кинул на прогиб.
Родители ужаснулись от увиденного и обратились с заявлением в прокуратуру. По словам местных, над мальчиком издеваются не в первый раз. Предположительно, из-за того, что он недавно лишился матери, которая умерла от рака.
Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером. В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.
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Родители ужаснулись от увиденного и обратились с заявлением в прокуратуру. По словам местных, над мальчиком издеваются не в первый раз. Предположительно, из-за того, что он недавно лишился матери, которая умерла от рака.
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Мария Фирсова