В Хабаровске пропал студент из Северной Кореи

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Российские власти разыскивают 25-летнего северокорейского студента Ким Тхэ Суна, который пропал 8 июля в Хабаровске.
По предварительной версии, парень воспользовался моментом и скрылся намеренно в день траура — в годовщину смерти основателя КНДР Ким Ир Сена, скончавшегося в 1994 году.
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