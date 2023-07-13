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В Хабаровске пропал студент из Северной Кореи

13 июля 2023, 09:08

Фото: iStock/blinow61

Российские власти разыскивают 25-летнего северокорейского студента Ким Тхэ Суна, который пропал 8 июля в Хабаровске.

«Лента. Ру» пишет, что пропавший учится в Дальневосточном государственном транспортном университете. Сообщается, что студент мог специально сбежать, чтобы ему не пришлось возвращаться в Северную Корею.

По предварительной версии, парень воспользовался моментом и скрылся намеренно в день траура — в годовщину смерти основателя КНДР Ким Ир Сена, скончавшегося в 1994 году.

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#Хабаровск
#студент
#полиция
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В Туапсе во время потопа погиб человек
13 июля 2023, 09:33

Фото: istockphoto/Wheatfield

Один человек погиб во время потопа в городе Туапсе Краснодарского края. Судьба ещё четырех пропавших человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

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#Туапсе
#потоп
#погибший
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В Московском гуманитарном университете на рабочем месте умер замначальника управления аспирантуры Мацуев
13 июля 2023, 09:25

Фото: iStock/blinow61

69-летний доцент, кандидат исторических наук Алексей Мацуев внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание на рабочем месте.
ЧП случилось в здании университета в среду на улице Юности в 10:30. Врачи не смогли спасти мужчину.
 
Мацуев занимал должность заместителя начальника управления аспирантуры и докторантуры МосГУ.

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#МосГУ
#Мацуев
#преподаватель
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В Екатеринбурге толпа приезжих устроила драку на пляже
13 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

На видеокадрах несколько человек начинают толкаться и бить друг друга. После чего один из конфликтующих перемещается в другое место, а за ним бросаются и остальные.
По данным E1.ru, драка случилась 11 июля на Верх-Исетском пруду. В чём причина конфликта, пока неизвестно. 

Драку разняли люди, которые отдыхали на пляже. Они вызвали на место полицию. Началась проверка.

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#Екатеринбург
#драка
#пляж
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При пожаре в селе Шайдуриха погиб человек
13 июля 2023, 08:42

Фото: iStock/sarawutk

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области.
Под завалами было обнаружено тело женщины. Известно о двух пострадавших, которые обратились за медицинской помощью самостоятельно. Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства региона.

Пострадавшие получили ожоги, один из мужчин был госпитализирован. 

Прежде сообщалось о пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области. По данным МЧС по региону, в результате инцидента 40 домов оказались уничтожены, проведена эвакуация жителей.  


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#пожар
#смерть
#Свердловская область
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В Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны
13 июля 2023, 08:40

Фото:Istockphoto/Gleti

Артист пригласил в гости иностранца, с которым познакомился через коллегу.
Когда мужчина возвращался домой, его задержали патрульные —иностранца скрутили, отвезли в отдел, где он рассказал, что «музыкант выращивает траву дома», пишет Mash.
 
Полицейские почему-то решили, что артист — боец ЧВК «Вагнер», и отправились к нему с отрядом «Гром».
 
В итоге в квартире артиста выломали дверь и обнаружили четыре куста запрещенного растения.

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#Москва
#марихуана
#наркотики
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Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области уничтожил свыше 40 домов
13 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/Distortion Media

До 40 жилых домов пострадали от природного пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области.
Распространению огня поспособствовала засуха и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По словам очевидцев, одна из улиц полностью сгорела. Жильцы ближайших домов были эвакуированы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 140 специалистов и 46 единиц пожарной техники. В селе обустроили пункт временного размещения. К тушению пожара также привлечен вертолет. 

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#пожар
#МЧС
#Свердловская область
#эвакуация
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В Приамурье 17 малышей отравились в детском саду
13 июля 2023, 04:40

Фото: iStock/oleghz

В Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. В настоящее время суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на шестьдесят суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФССП Приамурья.
«Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Специалистами Роспотребнадзора в «Золотой рыбке» были выявлены нарушения санитарного законодательства. В том числе, в детском саду не было чистящих средств, москитных сеток, а также не соблюдались требования к дезинфекции игрушек.

«Материалы дела направили в суд, который признал МДОБУ Детский сад № 16 виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на шестьдесят суток», — говорится в публикации.

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В Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем;

В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся, но никто не пострадал;

В Туапсе четыре человека пропали после разгула стихии.

#Амурская область
#детский сад
#отравление
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В Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем
13 июля 2023, 04:21

Фото: iStock

В Елисейский дворец по почте был доставлен конверт с человеческими пальцами. Об этом пишет Valeurs actuelles.
В публикации говорится, что письмо было доставлено за несколько дней до Дня взятия Бастилии 14 июля - 9-10 июля.

По информации издания, личность человека, чей палец находился в конверте, установлена. Другие подробности инцидента в настоящее время неизвестны.

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#Елисейский дворец
#письмо
#палец
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В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся, но никто не пострадал
13 июля 2023, 01:54

Фото: iStock/MR1805

В Липецкой области воздушный шар, в корзине которого находились пассажиры, зацепился за высоковольтную линию электропередач и загорелся. Об этом сообщили в правительстве региона.
После этого ЛЭП незамедлительно обесточили, а пассажиры шара самостоятельно потушили возгорание. Несмотря на то, что никто не пострадал, а детей в кабине шара не было, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели, чтобы приступить к спуску людей.

Также в липецком правительстве уточнили, что подача электроэнергии в дома местных жителей из-за этого инцидента нарушена не была, так как обесточенная ЛЭП являлась транзитной.

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#воздушные шары
#ЛЭП
#Липецкая область
#происшествия
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