В Хабаровске силовики расстреляли машину мигранта, сбившего сотрудника ФСБ

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Мигрант наехал на сотрудника ФСБ, уходя от погони. Силовики применили оружие для задержания нелегала. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Мужчина попытался сбежать от силовиков на автомобиле и сбил сотрудника ФСБ. Для его задержания было применено оружие. Силовики несколько раз выстрелили по машине, на которой нарушитель намеревался скрыться. Мигрант получил ранение.
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