В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажке

Фото: Фотобанк Московской области
В Хабаровске три человека погибли в пожаре в пятиэтажном доме. Об этом ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило в своём Телеграм-канале.
«Вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02:12 1 декабря (19:12 30 ноября по мск). Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нем планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар», — говорится в публикации.
В квартире сначала вспыхнули домашние вещи, после чего огонь распространился по коридорам и другим этажам. Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из жилого дома десять человек. Ещё десять жителей пятиэтажке выбрались на улице без посторонней помощи. Три человека погибли, уточнили в МЧС.
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