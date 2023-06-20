В Хабаровске в ДТП с двумя автобусами и автомобилем пострадали 5 человек

Фото: istockphoto.com / Yury Karamanenko
Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса Zhong Tong проехал на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с машиной Lexus RX 300 и другим автобусом. Пострадали пять человек. Их доставили в больницу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.