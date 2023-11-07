«Мясорубка с мефедроном»: В Хабаровске задержали задержали парня с необычной посылкой

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В Хабаровске правоохранители задержали 21-летнего наркосбытчика, который по почте получал запрещенные вещества. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Парень на почте пытался получить электрическую мясорубку, замаскированную под место хранения наркотиков. Внутри корпуса кухонной утвари обнаружили 2 пакета с веществом массой практически 1 килограмм. По данным полиции, юноша должен был разложить свертки с наркотиками в Хабаровске в 2 тайниках и передать координаты куратору. За это ему обещали заплатить 50 тысяч рублей.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Под стражей парень будет находиться все время следствия.
Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Под стражей парень будет находиться все время следствия.
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Алина Юрчак