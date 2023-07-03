В Хабаровске женщина и ребенок погибли при пожаре

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В понедельник, 3 июля, после пожара в частном доме в Хабаровске были обнаружены тела женщины и ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
Уточняется, что ранним утром в понедельник в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме по переулку Моховой.
В настоящее время пожар ликвидирован.
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«Горел частный двухэтажный кирпичный дом. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни», — сообщили спасатели.
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Диана Аванесян