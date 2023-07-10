В Хабаровском крае альпинисты сорвались со скалы на горном хребте

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Мужчины поднимались на горный хребет Дуссе-Алинь, шли в связке по двое. Один из альпинистов оступился и упал со скалы. Второй альпинист, который страховал мужчину, удержался на склоне. Он травмировался, но смог на тросе спустить напарника вниз.
Один альпинист сломал руку, второй получил ушиб позвоночника.
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