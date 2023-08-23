В Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра

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Грибник недалеко от посёлка Ванино в Хабаровском крае встретил амурского тигра. Хищник несколько секунд внимательно разглядывал мужчину, а затем спокойно ушел в лес, пишет Life.ru.
«И человек, и тигр повели себя правильно, поэтому не случилось конфликтной ситуации. Тигр, если он не ранен, не нападает на человека. Что, собственно, и подтверждает этот ролик», — цитирует издание слова специалиста.
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