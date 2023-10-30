В Хабаровском крае ищут педофила, который надругался над двумя сестрами в гараже

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В Хабаровском крае ищут педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах маньяка.
По данным телеграм-канала SHOT, извращенец в селе Ильинка поджидает девочек на улице и тащит их в гаражный кооператив. Об этом рассказали пострадавшие сестры, возвратом 8 и 9 лет. Они сообщили родителям, что незнакомец затащил их в гараж и совершил ужасные вещи. После содеянного извращенец сбежал. Вероятно, жертв педофила может быть больше.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемому грозит дот 20 лет тюремного заключения. Сейчас правоохранители пытаются составить фоторобот преступника.
Ранее сообщалось, что задержанный в Подольске мужчина, которого арестовали за изнасилование 11-летней девочки, заявил, что ребенок согласился на близость с ним за тысячу рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак