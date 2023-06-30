В Хабаровском крае истощенный тигр напал на лесозаготовителя

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Краснокнижный истощенный тигр напал на рабочего и ранил его
В районе имени Лазо Хабаровского края истощенный краснокнижный амурский тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады, сообщает управление охотничьего хозяйства по региону.
Животное нанесло мужчине легкие повреждения ноги. Дома ему успешно оказали медицинскую помощь, угрозы для жизни тигр рабочему не нанес.
Отмечается, что дикого и тощего зверя рабочие отгоняли бензопилой.
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Евгения Парфентьева