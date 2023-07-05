В Хабаровском крае подросток умер после укуса клеща

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В Хабаровском крае в результате укуса клеща скончался 14-летний подросток. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре отметили, что это первый в 2023 году случай летального исхода от клещевого энцефалита.
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Диана Аванесян