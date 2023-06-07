В Хабаровском крае пропали два рыбака

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
Два человека пропали после крушения катера в районе мыса Субботина
РЕН ТВ пишет, что трое жителей выехали из села Чныррах и на катере направились в сторону села Оремиф.
30 мая на берегу Амура был обнаружен катер, а затем найден мёртвым один из рыбаков. Сообщается, что пропали двое мужчин 1983 и 1994 годов рождения.
В данный момент на поиски отправлен вертолет МЧС. Его экипаж будет вести поиски с воздуха, а спасатели займутся наземной разведкой вдоль побережья.
Ранее сообщалось, что 7 человек пропали без вести в Новой Каховке. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что семь граждан числятся пропавшими без вести в окрестностях Новой Каховки из-за разрушения ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
30 мая на берегу Амура был обнаружен катер, а затем найден мёртвым один из рыбаков. Сообщается, что пропали двое мужчин 1983 и 1994 годов рождения.
Ранее сообщалось, что 7 человек пропали без вести в Новой Каховке. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что семь граждан числятся пропавшими без вести в окрестностях Новой Каховки из-за разрушения ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Мария Фирсова