В Хабаровском крае ребёнок умер из-за поздней диагностики диабета

Фото: Фотобанк Московской области
Родители обвиняют врачей в смерти годовалой девочки из-за позднего обнаружения диабета
Telegram-канал Mash пишет, что в Хабаровском крае родители обвиняют врачей в гибели годовалой дочери. Родители считают, что у ребёнка поздно выявили диабет.
Девочка почувствовала недомогание в середине мая. Она плохо ориентировалась в пространстве, её глаза начали косить.
В сельской больнице педиатр не обнаружила отклонений, но анализы показали небольшое превышение сахара в крови. При этом ребёнка не стали госпитализировать. А через пару дней девочка впала в диабетическую кому с уровнем сахара 25 при норме в 5,5.
Ребёнка на вертолете госпитализировали в больницу в Комсомольск-на-Амуре, но спасти её не удалось. Родители планируют подать в суд на врачей.
Ранее сообщалось, что в Волгограде ребёнок впал в кому после 2 недель неправильного лечения. Мать девочки рассказала, что дочь почувствовала недомогание 20 мая: у неё поднялась температура, появился кашель и был заложен нос. Женщина сначала хотела самостоятельно лечить девочку, но потом решила вызвать бригаду медиков.
Девочка почувствовала недомогание в середине мая. Она плохо ориентировалась в пространстве, её глаза начали косить.
Ребёнка на вертолете госпитализировали в больницу в Комсомольск-на-Амуре, но спасти её не удалось. Родители планируют подать в суд на врачей.
Ранее сообщалось, что в Волгограде ребёнок впал в кому после 2 недель неправильного лечения. Мать девочки рассказала, что дочь почувствовала недомогание 20 мая: у неё поднялась температура, появился кашель и был заложен нос. Женщина сначала хотела самостоятельно лечить девочку, но потом решила вызвать бригаду медиков.
Мария Фирсова