В Хабаровском крае ребёнка оставили одного дома, он погиб в пожаре

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4-летний ребёнок погиб во время пожара в частном доме под Хабаровском.
Пожар возник в деревянном доме в Хабаровском крае. Пламя унесло жизнь 4-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
Пожар случился вечером 17 октября на улице Николаева в поселке Заветы Ильича. По предварительной версии, из-за неосторожного обращения с открытым огнем. В этот момент ребёнок находился в доме один, без взрослых. Он скончался от отравления угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком.
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Пожар случился вечером 17 октября на улице Николаева в поселке Заветы Ильича. По предварительной версии, из-за неосторожного обращения с открытым огнем. В этот момент ребёнок находился в доме один, без взрослых. Он скончался от отравления угарным газом.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком.
Читайте также:
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Мария Фирсова