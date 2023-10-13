В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях

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В школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.
Все это действие школьницы сопровождали различными угрозами и снимали на видео. По данному факту следственный комитет начал проверку. Оказалось, что в данной школе зафиксирован целый ряд подобных случаев детской жестокости.
Ранее также стало известно, что в Уфе одноклассники жестоко избили на уроке. Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками.
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Все это действие школьницы сопровождали различными угрозами и снимали на видео. По данному факту следственный комитет начал проверку. Оказалось, что в данной школе зафиксирован целый ряд подобных случаев детской жестокости.
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Элина Позднякова