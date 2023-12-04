В Хабаровском крае тигр набросился на мужчину и убил его

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Тигр напал на человека в Хабаровском крае.
Mash пишет, что мужчина отправился спасать свою собаку, но сам оказался жертвой хищника. Рано утром амурский тигр выследил добычу и утащил собаку в лес. На визг питомца выбежал хозяин — пожилой житель села Обор Виктор С.
Он отправился за хищником в чащу и набрёл на останки своего питомца. В этот момент тигр заметил человека и напал на него.
Односельчане обнаружили труп Виктора в тот же день. Растерзанный труп находился в километре от посёлка.
Ранее в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что четыре человека скончались в Крыму, отравившись угарным газом.
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Он отправился за хищником в чащу и набрёл на останки своего питомца. В этот момент тигр заметил человека и напал на него.
Ранее в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что четыре человека скончались в Крыму, отравившись угарным газом.
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Мария Фирсова