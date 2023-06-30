В Хабаровском крае тушат 13 лесных пожаров

Фото: istock/Andrii Chagovets
На севере Хабаровского края тушат лесные пожары на площади более шести тысяч гектаров
В Хабаровском крае обнаружено 13 лесных пожаров, охватывающих общую площадь свыше 6 тысяч гектаров, сообщает министерство, ответственное за лесное хозяйство и переработку леса в регионе.
Пожары вспыхнули в северной части края, но, по состоянию на данный момент, не представляют угрозы для жилых районов или экономических объектов. Указывается, что причиной возгораний являются грозы. Для борьбы с пожарами в Охотский район были направлены лесопожарные службы из Приморья и Бурятии.
Кроме того, как было заявлено руководителем регионального управления МЧС, вертолет Ми-8, оборудованный для сброса воды, был отправлен из Хабаровска в Охотский район для помощи в тушении пожаров.
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«В Хабаровском крае было выявлено 13 лесных пожаров на территории, составляющей 6311,1 гектара», — говорится в сообщении министерства, ссылающегося на карту лесных пожаров края.
Кроме того, как было заявлено руководителем регионального управления МЧС, вертолет Ми-8, оборудованный для сброса воды, был отправлен из Хабаровска в Охотский район для помощи в тушении пожаров.
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Артем Кузьмин