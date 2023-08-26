В Хабаровском крае в аварии погибли пятеро человек

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Крупное ДТП случилось в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.
РЕН ТВ сообщает, что в аварии погибли пятеро мужчин.
Тела погибших доставят в морг. Подробности аварии выясняются.
Ранее в аварии с участием вахтового автобуса в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
ДТП могло произойти из-за отказа тормозов. Во время спуска автобус начал набирать скорость, и водитель сообщил им о проблеме с тормозной системой.
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«Четверо пострадавших скончались на месте, пятый умер в машине скорой помощи», - рассказал источник.
Ранее в аварии с участием вахтового автобуса в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
ДТП могло произойти из-за отказа тормозов. Во время спуска автобус начал набирать скорость, и водитель сообщил им о проблеме с тормозной системой.
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Мария Фирсова