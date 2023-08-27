В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек

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Пятеро человек стали жертвами аварии с участием грузовика «Камаз» в Хабаровском крае, сообщили на официальном сайте регионального управления МЧС.
«Инцидент произошел на трассе между поселками Харпичиан и Албазино в Солнечном районе. На место происшествия была отправлена поисково-спасательная команда МЧС из города Комсомольск-на-Амуре. Спасатели помогли силам закона в извлечении тел погибших из перевернувшегося КАМАЗа», - говорится в сообщении.Дополнительно отмечается, что идет выяснение всех деталей случившегося, на месте инцидента работает следственная группа.
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