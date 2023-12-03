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В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей

03 декабря 2023, 08:29
Фото: istock / photovs

Фото: istock / photovs

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре.
Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ночь на 3 декабря пожар случился в двухэтажном деревянном доме на улице Лермонтова в рабочем поселке Охотск. Прибыв на место, спасатели обнаружили пять человек без признаков жизни. Женщина и дети погибли.


На месте реанимировали 33-летнего отца семейства. Его госпитализировали в Охотскую районную больницу. За медицинской помощью обратились также трое соседей. У них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени.

По данным спасателей, пожар начался на первом этаже. Его площадь не превышала 10 квадратных метров. По предварительной версии, пожар случился из-за ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования.

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#пожар
#дети
#новости
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«Зеркало недели»: В украинских Сумах прозвучали взрывы
03 декабря 2023, 06:01

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В украинском городе Сумы прогремело несколько взрывов, сообщает местное издание «Зеркало недели». Других сведений не приводится, городские власти также пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации сообщалось об объявлении воздушной тревоги сразу в нескольких областях Украины —  Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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На юге Украины сразу в шести областях зазвучали сирены воздушной тревоги
03 декабря 2023, 03:12

Фото: iStock/LeMusique

Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях южной Украины — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги первоначально услышали в Одесской области около 01:00 мск,после чего он начал распространяться на запад.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#воздушная тревога
#украина
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AFP: Погибшим при нападении в Париже оказался турист из Германии
03 декабря 2023, 02:23

Фото: iStock/Motortion

Нападению на парижской набережной Гренель подверглись туристы, при этом погибший оказался гражданином Германии. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на слова министра внутренних дел Франции. Жеральд Дарманен сообщил, что в результате инцидента пострадало два человека
Злоумышленник ещё в 2016 году был осужден за планирование другого нападения и находился под надзором служб безопасности Франции. При задержании он сказал полиции, что «расстроен» ситуацией в секторе Газа.



Как сообщало ранее издание Le Monde, нападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.

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#париж
#германия
#франция
#нападение
#туристы
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ТАСС: В результате нападения в Париже погиб один человек, ещё один ранен
03 декабря 2023, 01:36

Фото: iStock/Ben185

Неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже, пишет ТАСС со ссылкой на министра внутренниз дел и заморских территорий Франции Жеральда Дарманена.
«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал глава французского МВД на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter.

По информации газеты Le Monde, нападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами. 

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#париж
#полиция
#убийство
#нападение
#франция
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Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
03 декабря 2023, 01:27

Фото: iStock/Harry_Wedzinga

Сирены воздушной тревоги звучат сразу в шести областях Украины, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Минцифры.
По данным украинских властей, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях страны.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Mash на Мойке: Maybach рэпера Василия Вакуленко (Басты) попал в ДТП в Петербурге
03 декабря 2023, 00:51

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Maybach российского рэпера Василия Вакуленко, известного поклонникам как Баста, попал в ДТП на выезде с питерской «Газпром Арены», где прошёл концерт артиста. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в момент аварии Баста сидел на заднем сидении автомобиля.
Всё случилось сразу после концерта — приблизительно в 22:30 мск. Предварительно, столкновение обошлось без серьёзно пострадавших.



По информации Mash, после ДТП Вакуленко отправился в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле.

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#рэп
#дтп
#звёзды
#санкт-петербург
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В аэропорту Мюнхена самолёт примёрз к взлётной полосе
03 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/likeajoke

Сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где пройдёт саммит по борьбе с глобальным потеплением. 



Из-за сильного снегопада в Баварии на весь день были отменены рейсы и поезда дальнего следования из Мюнхена, закрыты рождественские ярмарки. На город выпало в общей сложности более 45 сантиметров снега.

Ожидается, что проблемы с транспортным сообщением и автомобильным движением на юге Германии будут оставаться еще несколько дней.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды.
 
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#погода
#снегопад
#германия
#самолет
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«Известия»: Ракета ХАМАС упала в одном из жилых районов Тель-Авива
02 декабря 2023, 23:55

Фото^ iStock/ffikretow

Израильская система ПВО «Железный купол» дала сбой: ракета палестинского движения ХАМАС упала в одном из районов Тель-Авива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на местные соцсети.
Воздушная тревога звучит в столице Израиля впервые за 11 дней, люди спускаются в бомбоубежища. Ранее «Бригады Аль Кассама» — военное крыло ХАМАС — заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву.

Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#хамас
#израиль
#палестина
#ракета
#воздушная тревога
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Умер «Батяня-комбат», Герой Советского Союза генерал Александр Солуянов
02 декабря 2023, 23:28

Фото: iStock/Marat_Musabirov

На 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления Союза десантников России Валерия Юрьева.
Именно имя генерала Солуянова назвали десантники в качестве героя клипа на знаменитую песню группы «Любэ» «Батяня-комбат», который собирался снять кинорежиссёр Никита Михалков. Однако до съёмок в итоге дело так и не дошло, поскольку Никита Сергеевич решил, что образ комбата «должен остаться собирательным».

Уроженец Оренбуржья, Солуянов получил золотую звезду Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Тогда он как раз был тем самым комбатом — под его началом находился батальон 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как сообщает портал «Татар-информ», за время афганской войны Солуянов принял участие в 70 операциях, где показал себя опытным и умелым командиром. Например, в 1982 году в ходе операции по уничтожению крупных банд моджахедов в провинции Парван ему удалось взять в плен свыше 300 бойцов противника и три склада с боеприпасами, не понеся при этом потерь среди личного состава.

До своего юбилея генерал-майор Солуянов не дожил меньше трёх недель.

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#вдв
#смерть
#герой советского союза
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