В ХАМАС сообщили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля

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Более 100 граждан Израиля взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Среди них высокопоставленные военные, сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук.
«Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры», — цитирует Al-Ghad слова Абу-Марзука.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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Диана Аванесян