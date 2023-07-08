В Ханты-Мансийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: iStock/Олег Копьёв
На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.
«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля - в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», - прокомментировала ситуацию Комарова.
В настоящий момент на территории автономного округа полыхают 39 лесных пожаров, общей площадью в 9 114,18 гектаров.
Читайте также:
Дорожники Подмосковья ликвидируют подтопления на дорогах
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после мощного циклона
Девушку, пострадавшую от удара молнии в Коломне, выписали из больницы
Евгения Парфентьева