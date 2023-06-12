В Харькове прогремели взрывы

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«Взрывы раздались в Харькове», — пишет телеканал ТСН в Телеграм-канале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Фото: iStock/3sbworld
«Взрывы раздались в Харькове», — пишет телеканал ТСН в Телеграм-канале.
kremlin.ru
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«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.
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Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.
Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра.
Узнать об условиях получения содействия регионального центра «Мой бизнес» можно на сайте регионального инвестиционного портала.
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«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении.Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.
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«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.
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«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.
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«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», - сказал Громов.
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«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.