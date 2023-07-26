В Харьковской области повреждены промышленные объекты

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В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты, на месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.
«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — пишет агентство в Телеграм-канале.
Украинское издание «Зеркало недели» накануне сообщало о работе ПВО в этом регионе.
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