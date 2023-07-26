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В Харьковской области повреждены промышленные объекты

УНИАН: В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты
26 июля 2023, 03:43

Фото: iStock/3sbworld

В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты, на месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.

«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — пишет агентство в Телеграм-канале.

Украинское издание «Зеркало недели» накануне сообщало о работе ПВО в этом регионе.

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#Харьковская область
#пожар
#промышленные объекты
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Дочь социолога Кагарлицкого* сообщила об этапировании отца в Сыктывкар
26 июля 2023, 03:26

Фото: iStock/OlFedv

Дочь социолога Бориса Кагарлицкого* проинформировала об этапировании отца в Сыктывкар в связи с делом об оправдании терроризма. Она написала об этом на своей страничке в Twitter.
Она отметила, что следственные действия по данному делу завершились. Кагарлицкому* предъявляют обвинение по ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«Его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — говорится в публикации.

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*признан иноагентом в России
#Кагарлицкий
#дочь
#терроризм
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Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета
Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета
26 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Takosan

Один из пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Марракеш, совершил самоубийство на борту воздушного судна. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на авиакомпанию.
«Экипаж рейса TK619 обратил внимание на то, что один из пассажиров, зашедший в туалет вскоре после взлета, не возвращается долгое время. Дверь туалета была вскрыта, и пассажира извлекли оттуда, попытки оказать ему первую помощь не принесли результатов», — уточнили в пресс-службе Turkish Airlines.
Согласно официальному сообщению авиакомпании, в связи с произошедшим самолет был вынужден совершить посадку в столице Алжира. Врачи подтвердили смерть пассажира.

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#самолеты. самоубийства
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Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche
Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу на Porsche из травмата
26 июля 2023, 00:44

Фото: istock/ipopba

Бытовой спор с неизвестными, находившимися в автомобиле Porsche, привел к госпитализации одного мужчины, сообщили на сайте столичного главка МВД. Один из незнакомцев в машине выстрелил в него из травматического оружия. Теперь полиция ведет поиск преступников.
По информации от главка МВД, инцидент произошел в прошлое воскресенье, когда в полицию поступило сообщение о «выстрелах» на улице Родчельская. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили мужчину с травмой головы, который был затем госпитализирован.

В настоящее время идет активный поиск злоумышленников, добавили в столичном главке МВД.

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#стрельба
#Москва
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В Санкт-Петербурге два человека погибли от удара током
СК РФ: В Санкт-Петербурге два человека погибли от удара током
26 июля 2023, 00:07

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге организована следственная проверка по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской главк СК РФ.
«Вечером 25 июля в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения. По-данному проводится доследственная проверка», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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#Санкт-Петербург
#ток
#погибшие
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В Греции погибли пилоты разбившегося пожарного самолета
Пилоты разбившегося на острове Эвбея в Греции пожарного самолета погибли
25 июля 2023, 23:48

Фото: iStock/maksicfoto

Пилоты самолета Canadair CL-215, разбившегося при тушении пожаров на острове Эвбея, погибли. В Вооруженных силах объявлен трёхдневный траур, сообщает министерство нацобороны Греции.
«Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС лётчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что момент падения самолета показал местный телеканал ERT. Перед падением самолет повредил дерево, в результате чего повредилось крыло.

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#Греция
#самолет
#пилоты
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В Дагестане муж убил жену, а после выколол ей глаза и расчленил
25 июля 2023, 21:56

Фото: iStock/gorodenkoff

В Лакском районе Дагестана мужчина убил свою жену, а после этого выколол ей глаза и расчленил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 25 июля 29-летний житель села Шовкра убил свою 38-летнюю супругу, а после выколол ей глаза. Далее мужчина расчленил тело убитой. После он совершил еще более странный поступок: он отрезал свои гениталии и положил их на останки жены.

Сейчас убийца находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах дела и пытаются выяснить мотив преступления.

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#Дагестан
#убийство
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В Серпухове украли две бронзовые фигурки павлинят
25 июля 2023, 21:32

Фото: паблик Серпухова во «ВКонтакте».

В Серпухове ищут неизвестных, укравших две бронзовые статуи павлинят. Об этом сообщается с паблике городского округа во «ВКонтакте». Пропали фигурки Следопыта у здания городской прокуратуры и Спортсмена у стадиона «Труд».
Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас просматриваются записи камер видеонаблюдения. Администрация Серпухова просит граждан помочи следствию и сообщить любую полезную информацию по номеру 112. 
 
Как отмечается в сообщении, бронзовые скульптуры стали настоящим туристическим брендом города. Малые архитектурные формы, изображающие птенцов павлина, начали устанавливать по всему городу несколько лет назад. Всего насчитывалось 14 павлинят.

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#Серпухов
#павлины
#скульптура
#туризм
#кража
#Московская область
#Подмосковье
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В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ
25 июля 2023, 21:18

Фото: iStock/eranicle

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который упал в торговом центре в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что несовершеннолетний находился в ТЦ без сопровождения взрослых. Он упал в тот момент, когда скатывался по перилам со 2 этажа. 

Как сообщает региональный минздрав, после падения с лестницы мальчик был госпитализирован и находился в крайне тяжелом состоянии. 

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. Срок лишения свободы по этой статье составляет до десяти лет.

Напомним, ранее в Новосибирске умер подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти. Подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.

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#подросток
#смерть
#торговый центр
#Тольятти
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В Подмосковье задержали мужчину, едва не заколовшего знакомую вилкой
25 июля 2023, 21:16

Фото: Управление Росгвардии по МО

В Подмосковье росгвардейцы задержали раннее судимого жителя, едва не убившего знакомую. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.
ЧП произошло в Воскресенске. Патрулируя улицы городского округа, экипаж группы задержания получил информацию о том, что в жилом доме на улице Белинского произошел конфликт между мужчиной и женщиной.
 
Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время словесного конфликта мужчина грозил женщине физической расправой, а затем приставил ей вилку к горлу. Потерпевшей удалось вырваться и созвониться с правоохранителями.
 
В итоге Росгвардейцы задержали 24-летнего злоумышленника во дворе жилого дома и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

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Росгвардия задержала подозреваемых в краже по горячим следам

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#Росгвардия
#Воскресенск
#преступление
#убийство
#Московская область
#Подмосковье
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