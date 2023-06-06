В Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода

Фото: РИА Новости/Sputnik
В Харьковской области из-за повреждения разгерметизировался аммиакопровод
Аммиаковый трубопровод в Купянском районе Харьковской области был поврежден во время обстрела, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем канале в Telegram.
Согласно его заявлениям, на месте происшествия уже создан штаб для устранения последствий инцидента. В настоящее время аварийная команда проводит работы на месте событий.
Согласно его заявлениям, на месте происшествия уже создан штаб для устранения последствий инцидента. В настоящее время аварийная команда проводит работы на месте событий.
«Трубопровод с аммиаком был поврежден в Купянском районе. В результате произошло утечка аммиака из трубопровода,» — подробно пояснил он.Ранее объект транспортной инфраструктуры в Харькове был поврежден в результате взрыва.
Артем Кузьмин