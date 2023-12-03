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В Херсоне второй раз за вечер звучат взрывы

03 декабря 2023, 23:06
Фото: iStock/nndanko

Фото: iStock/nndanko

В подконтрольном официальным властям Украины Херсоне снова слышны взрывы, сообщает агентство РБК-Украина. Других подробностей не приводится, однако известно, что за несколько часов до того украинское издание «Зеркало недели» уже сообщало о взрывах в городе.

В настоящее время в районах Херсонской области, находящихся под контролем киевского режима, действует воздушная тревога.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#херсонская область
#украина
#взрывы
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Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»
Baza: суд приговорил к 1,5 годам тюрьмы хакера за кражу данных «Гемотеста»
03 декабря 2023, 20:18

Фото: iStock/PUGUN SJ

Суд вынес приговор хакеру, который украл данные клиентов медицинской лаборатории «Гемотест». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что инцидент с кражей 300 Гб данных произошёл в мае прошлого года. Хакер взломал систему через удалённый сайт корпоративного телевидения. Однако до сих пор неизвестно, кто дал к нему доступ. 

Мировой суд Москвы 25 июля оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов. Роскомнадзор утверждал, что инцидент произошёл из-за компрометации учётной записи одного из сотрудников, что дало возможность хакерам украсть данные. При этом в компании не признали свою вину. 

Отмечается, что суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы хакера Фуад Маариф-оглы Алекперова. 

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#суд
#мошенник
#данные
#хакер
#компании
#роскомнадзор
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Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы
Двое детей погибли при пожаре на Библиотечной улице в Москве
03 декабря 2023, 20:00

Фото: iStock/Distortion Media

Двое детей погибли во время пожара в доме на улице Библиотечная в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что скончались четырёхлетний мальчик и восьмилетняя девочка. 

В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Прокуратура Москвы контролирует расследование дела. 

В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Причина возгорания будет окончательно известна после пожарно-технической экспертизы. 

Ранее сообщалось, что Набережных Челнах вспыхнул пожар в торговых павильонах. Его локализовали на площади 6,8 квадратных метров. 

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#пожар
#следственный комитет
#уголовное дело
#москва
#смерть
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В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии
03 декабря 2023, 19:37

Фото: iStock/aee_werawan

Следователи выясняют, мог ли к ним попасть метадон из смертельной ставропольской партии.
SHOT пишет, что 18-летняя Маша и 22-летний Никита употребили неизвестное вещество сегодня ночью на съёмной квартире на улице Подъёмной в Нижегородском районе Москвы. Обоим резко стало плохо. Девушка смогла вызвать скорую. К моменту госпитализации парень был в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти. Он умер. За жизнь девушки продолжают бороться. 

Ранее сообщалось, что в Москву могла попасть смертельная партия наркотиков из Ставрополя. Массовое отравление метадоном случилось в Астрахани с 18 по 20 ноября: три человека скончались, 22 оказались в больнице. Позже задержали троих распространителей. Они признались, что привезли метадон из Ставрополя. 

Неделю назад первые три случая отравления зафиксировали в Москве: в больницы попали 2-летняя девочка, 16-летний студент и 24-летний наркоман. Их удалось спасти.

В минувшую среду от метадона в столице умерли два человека в квартире на улице Чертановской. 

Входил ли в состав наркотиков, которыми отравились Маша и Никита, метадон, и был ли он из ставропольской партии, выясняют. 

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#наркотики
#москва
#полиция
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В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался
03 декабря 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В социальных сетях сообщалось, что на дереве в одном из дворов Новороссийска вторые сутки без еды и воды сидит енот.
Но от спасателей, которые прибыли по вызову сердобольных жителей микрорайона, «беспомощный» енот перепрыгивал с дерева на дерево. Поймать его так и не удалось, сообщает «Подъем».

Выяснилось, что енот упитанный, и сам умеет спускаться на землю. 

«На одно дерево поднялись на вышке, он спустился и на другое залез. Потом на третье»,-рассказали спасатели. 
Есть предположение, что енот «спускается по вечерам к мусорному баку, ест и возвращается на дерево. 

Ранее сообщалось, что в Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу. Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть.

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В Приморском крае рыбак всю ночь ходил в носках на морозе

В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
#животные
#происшествия
#новости
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В Приморском крае рыбак всю ночь ходил в носках на морозе
03 декабря 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Приморском крае рыбак бродил всю ночь в носках по лесу после того, как его машина загорелась.
Об этом рассказал директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артем Колесник. Внутри загоревшегося автомобиля были ботинки и телефон. Рыбак остался в одних носках на морозе. Делал попытки выйти к зимовью, но заблудился. 

«До населенного пункта - 40 км, я думаю, он бы не дошёл», - говорит Артем Колесник. 
Но рыбак встретил лесничих, и его отвезли домой. Всего приморец бродил в носках по лесу на морозе примерно 15 часов. При этом рыбак не объяснил, почему его автомобиль загорелся. 

Кавалеровский округ расположен на севере региона, последнюю неделю ночная температура достигала -18 градусов.

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#рыбаки
#рыбалка
#происшествие
#новости
#лес
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Восьмилетнюю Злату переведут на домашнее обучение из-за страха после похищения
SHOT: ранее похищенную девочку из Козельска хотят перевести на домашнее обучение
03 декабря 2023, 18:25

Фото: iStock/Drazen Zigic

Восьмилетнюю Злату из Козельска, которую ранее похитила семья Новиковых, переведут на домашнее обучение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что 30 ноября семья Новиковых похитили второклассницу, когда так возвращалась домой из школы. Они посадили ребёнка в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитители избили ребёнка и потребовали от матери выкуп в размере 1,5 миллионов рублей в криптовалюте. 

В настоящее время все четверо участников похищения девочки арестованы. Они будут находиться в СИЗО до 30 января. Членам семьи грозит до 15 лет лишения свободы. 

А девочка Злата до сих пор не справилась со стрессом после пережитого. По словам её матери, ребёнок боится самостоятельно добираться до школы, поэтому сейчас решается вопрос о переведении ученицы на домашнее обучение. В ближайшие четыре дня она проведёт дома, после чего будет принято окончательное решение. 

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Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена

Второклассницу похитили по дороге из школы и требуют выкуп в Калужской области
#похищение
#школы
#семья
#обучение
#девочка
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Годовалую девочку ударили доской по голове в ходе ссоры соседок в Петербурге
03 декабря 2023, 17:51

Фото: iStock/Golfcuk

В Петербурге маленькая девочка пострадала во время бытовой ссоры взрослых соседей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в доме поссорились две соседки. В ходе перепалки по непонятным причинам годовалая дочь одной из оппоненток получила удар доской по голове. 

Девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга. При этом специалисты заявили, что девочке не требуется стационарное лечение, поэтому было принято решение перевести ребёнка на амбулаторное лечение. 

В настоящее время правоохранительные органы Петербурга проводят проверку. 

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#санкт-петербург
#лечение
#девочка
#конфликт
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На Филиппинах во время взрыва в университете погибли четыре студента
03 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/sarawutk

Взрыв произошел в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин.
Во время утренней воскресной мессы погибли четыре студента, ещё 10 получили ранения, пишет газета Manila Times.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший считает, что за взрывом в университете стоят иностранные террористы.

«По словам властей, это может быть делом рук террористической организации, которая пытается отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных», - сообщает Manila Times. 
Ранее в Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka. По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб.

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#взрыв
#студенты
#происшествие
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В Зальцбурге лавина накрыла двух туристов
03 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/med_ved

Лавина накрыла двух человек в Зальцбурге рядом с крупнейшим горнолыжным центром республики Обертауэрна.
Ведётся поисковая операция, пишет газета Kurier. По предварительным данным, в воскресенье днём у горы Зеекаршпитце лавина накрыла двух туристов. В поиске принимает участие вертолет, собаки и горные спасатели. 

Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.

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