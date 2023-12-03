В Херсоне второй раз за вечер звучат взрывы

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В подконтрольном официальным властям Украины Херсоне снова слышны взрывы, сообщает агентство РБК-Украина. Других подробностей не приводится, однако известно, что за несколько часов до того украинское издание «Зеркало недели» уже сообщало о взрывах в городе.
Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.
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