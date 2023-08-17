В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж

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На Дальнем Востоке сотрудники ФСБ задержали жителя Украины за шпионаж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Хабаровскому краю.
«УФСБ РФ по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», — цитирует агентство текст сообщения.
Контрразведчик в зоне СВО в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на 54-летного гражданина Украины в Херсонской области, его подозревают в шпионаже.
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