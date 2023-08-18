В Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами

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Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.
РЕН ТВ пишет, что труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев.
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«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев.
«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.Читайте также:
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Мария Фирсова