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В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»

Сенатор Кастюкевич: неизвестные подорвали автомобиль секретаря «Единой России»
07 октября 2023, 11:19
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.

Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается как террористический акт, направленный против мирного населения.


В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

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#херсонская область
#взрыв
#единая россия
#теракт
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«Папа сошел с ума!»: Страшное убийство ребенка в Петербурге
Житель Петербурга убил в своей квартире восьмилетнего сына
07 октября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/zoka74

Страшная трагедия произошла в Санкт-Петербурге на Софийской улице. 45-летний фельдшер психиатрической бригады скорой помощи убил своего восьмилетнего сына.
Мальчик успел позвонить матери и рассказать, что отец крушит и ломает все в доме. Потом он сказал: «Папа сошел с ума!», после чего связь прервалась. Женщина пыталась дозвониться до мужа и сына, но больше они на звонки не отвечали, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Встревоженная женщина попросила приехать в квартиру свою мать, бабушку мальчика. Когда та приехала на такси, то застала страшную картину. Дверь в квартиру была открыта, окровавленный зять сидел в коридоре и что-то невнятно бормотал, а на кухне лежало бездыханное тело ребенка.

Отца забрали в отделение шоковой хирургии больницы скорой помощи имени Джанелидзе с множественными колотыми и резаными ранами груди и живота, которые он, вероятно, нанес себе сам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Стало известно о числе пострадавших от ракетного обстрела в Израиле
Yedioth Ahronoth: от ракетного обстрела в Израиле пострадали 80 человек
07 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/RamonCast

Около 80 человек были госпитализированы после ракетного обстрела в Израиле. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» в населённом пункте Беэр-Шеве на юге Израиля.

Уточняется, что порядка 80 человек получили ранения после массированного обстрела ракетами из сектора Газа. Среди них есть и пострадавшие, находящиеся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.

Также издание приводит сведения о том, что за несколько часов в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Израиля заявила, что государство готово к началу войны. Это заявление было дано на фоне массированных обстрелов территории Израиля ракетами из сектора Газа. Как сообщается, взрывы прогремели в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части страны. 

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#израиль
#ракета
#обстрел
#пострадавшие
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Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе, оцепление снимают
07 октября 2023, 05:57

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Оцепление на месте обнаружения подозрительного автомобиля марки Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается. Робот-сапер успешно завершил свою работу, после чего легковой автомобиль был погружен на эвакуатор и вывезен с места происшествия, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб информировал о проверке подозрительного «заминированного» автомобиля в районе подмосковных Люберец. Однако угроза оказалась не подтвержденной. Также сообщалось о проведении эвакуации фитнес-центра, находящегося рядом с местом, где стоял подозрительный автомобиль.

На текущий момент, в районе обнаружения подозрительного автомобиля на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, Подмосковье, периметр оцепления постепенно сужается, и специалисты силовых структур завершают свою работу. Особенно важной была роль робота-сапера, который успешно выполнил свои задачи на месте инцидента.

Подозрительный автомобиль был погружен на автоэвакуатор и транспортирован с места событий.

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#подмосковье
#дтп
#автомобиль
#фитнес
#водитель
#специалисты
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В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов, 5 отменили
07 октября 2023, 05:45

Фото: iStock/anyaberkut

По последним данным от сервиса «Яндекс. Расписание», в субботу утром в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — были задержаны не менее 17 авиарейсов, а еще пять — отменены.
На момент 5:30 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» были задержаны восемь рейсов и два отменены, в «Домодедово» — четыре задержаны и два отменены, а в «Шереметьево» — пять рейсов задержаны и один отменен.

Следует отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о успешном уничтожении БПЛА в Истринском городском округе Московской области. Аппарат, по его словам, направлялся в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

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#внуково
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#аэрофлот
#мэр
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В Люберцах проверили «заминированную» машину, угрозы нет
В Люберцах проверили «заминированную» машину, угроза не подтвердилась
07 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/vmargineanu

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку «заминированного» автомобиля в Люберцах, прилегающего к фитнес-центру, однако угроза взрыва не подтвердилась, сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.
Ранее поступила информация о предполагаемом минировании легкового автомобиля, что привело к эвакуации близлежащего фитнес-центра. Однако после проведенной проверки машины не было обнаружено угрозы взрыва.

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#тц
#машины
#информация
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В Канаде из-за крушения самолета погибли три человека
CBC: вблизи аэропорта в Канаде из-за крушения самолета погибли три человека
07 октября 2023, 02:55

Фото: iStock/bluesky85

Трое людей погибли в результате катастрофы небольшого самолета в городе Чилливак в Канаде, сообщает телеканал CBC, ссылаясь на информацию полиции.
Согласно данным телеканала, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта и гостиницы, и все находившиеся на борту погибли. На данный момент причины крушения остаются неизвестными.

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#пилот
#гостиницы
#инцидент
#рф
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В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля
В Приморье грузовик врезался в легковушку, три человека погибли, один пострадал
07 октября 2023, 02:36

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Три человека погибли, а еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморском крае. Инцидент произошел на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком, в Михайловском районе. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время на сухом асфальте без видимых повреждений. По данным полиции, 56-летний водитель грузовика Isuzu Forward, имеющий 16-летний стаж управления, двигался в направлении Владивостока, когда при попытке выполнения обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Auris. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

Три человека, включая 42-летнюю водительницу и двух пассажиров Toyota Auris (36-летнюю женщину и 11-летнего ребенка), скончались на месте ДТП. Водитель грузовика Isuzu Forward был госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота.

По данным ведомства, водителя грузовика в текущем году уже четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На данный момент начато уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

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#нарушение
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В Мурманске самолет ушел на второй круг из-за лося на посадочной полосе
06 октября 2023, 22:37

Фото: iStock/Photosbypatrik

Самолету, выполнявшему рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, пришлось уйти на второй круг из-за лося, который выскочил на посадочную полосу, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось. 

«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг. Посадка самолета прошла успешно», — прокомментировали ситуацию представители авиакомпании. 

Ранее россиянин, летевший в Ташкент бортом Uzbekistan Airports, скончался прямо на борту самолета. Рейс Uzbekistan Airways HY-604, летевший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча в 16:59 (14:59 по московскому времени).

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#аэропорт
#самолет
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В Свердловской области пропала 14-летняя девочка
Под Екатеринбургом пропавшая 14-летняя девочка нашлась в соседнем городе
06 октября 2023, 22:21

Фото: iStock/syahrir maulana

6 октября под Екатеринбургом пропала 14-летняя девочка, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, у подростка, которая проживает в селе Балтым, есть особенности умственного развития. 

Отмечается, что за день до этого у девочки в школе случился неприятный инцидент с одноклассницей. Она забрала у нее телефон и обманывала, что на самом деле никакого телефона у нее нет. Забирать гаджет пришлось при помощи директора. 

Взволнованные родственники разыскивали девочку с 13:00, однако, к счастью, вечером подросток нашлась в соседнем городе Верхняя Пышма. Ее бабушка рассказал изданию, что девочка добралась до города на самокате, который, видимо, где-то нашла. В настоящий момент ребенок находится в отделении полиции. 

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