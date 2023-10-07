В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»

Фото: iStock/Ivan Murauyou
В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.
Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается как террористический акт, направленный против мирного населения.
В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.
Новость дополняется...
Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается как террористический акт, направленный против мирного населения.
Новость дополняется...
Анастасия Чинкова