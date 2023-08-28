В Херсонской области задержали наводчика, причастного к покушению на военкора News Front

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В Херсонской области силовики задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для покушения на российского журналиста агентства News Front. Об этом пишет ТАСС.
«Спустя короткое время военкор сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал ВС Украины координаты его машины. Наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий», — говорится в публикации.
Отмечается, что корреспондент получил легкие осколочные ранения. Ему была оказана медицинская помощь.
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