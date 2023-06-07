В Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Фотобанк Московской области
В Херсонской области ввели режим ЧС в связи с разрушением Каховской ГЭС
Власти сообщили, что решили ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников экстренных служб.
Время, на протяжении которого будет действовать указанный режим, не уточняется.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что семь человек пропали без вести в Новой Каховке.
«В Херсонской области введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация», - пишет источник.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что семь человек пропали без вести в Новой Каховке.
Татьяна Лаврова