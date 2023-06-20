В Херсонской области выросло число погибших после прорыва Каховской ГЭС

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Количество погибших в Херсонской области увеличилось до 38
ТАСС сообщает, что жертвами ЧП на Каховской ГЭС стали 38 человек.
Пострадали 115 человек. Они госпитализированы с переохлаждением и травмами.
Ранее сообщалось, что возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС. Уточняется, что в Николаевской области в пресных водоёмах выявили холеровидный вибрион. Также большое превышение допустимых концентраций возбудителей кишечной палочки было выявлено в Днепро-Бугском лимане и в реке Ингул.
Пострадали 115 человек. Они госпитализированы с переохлаждением и травмами.
Мария Фирсова