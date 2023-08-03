В Химках бывший военнослужащий утонул в пруду, отмечая День ВДВ

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В Химках во время празднования Дня ВДВ утонул бывший военнослужащий данных войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из сообщения следует, что 38-летний мужчина начал отмечать праздник около 9 утра у пруда в посёлке Лунёво. По всей видимости, ВДВшник решил искупаться. Около 15.00 он был обнаружен без сознания. Он утонул.
Прибывшие на место медицинские работники не смогли реанимировать мужчину. У него остались жена и двое детей.
При этом в Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор. По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.
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Прибывшие на место медицинские работники не смогли реанимировать мужчину. У него остались жена и двое детей.
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Элина Позднякова