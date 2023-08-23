В Химках, Долгопрудном и Красногорске слышны взрывы

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В подсмосковных Химках, Долгопрудном и Красногорске слышны взрывы, сообщают очевидцы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В публикации говорится, что предположительно, там работает система ПВО.
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Диана Аванесян