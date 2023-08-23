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В Химках, Долгопрудном и Красногорске слышны взрывы

Mash: В Химках, Долгопрудном и Красногорске слышны взрывы
23 августа 2023, 03:28

Фото: iStock/Anant_Kasetsinsombut

В подсмосковных Химках, Долгопрудном и Красногорске слышны взрывы, сообщают очевидцы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В публикации говорится, что предположительно, там работает система ПВО.



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Момент столкновения БПЛА с башней в «Москва-Сити» сняли на видео
Вспышка, взрыв, дым. Столкновения БПЛА с башней в «Москва-Сити» сняли на видео
23 августа 2023, 04:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Момент столкновения украинского БПЛА с одним из издания в комплексе «Москва-Сити» попал в объективы камер видеонаблюдения, сообщил телеграм-канал Mash.



По данным источника, повреждено пять оконных пролётов с 10 по 15 этаж, пострадавших нет.

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Минобороны: Пресечена попытка Киева совершить атаку тремя БПЛА самолетного типа
23 августа 2023, 04:05

Фото: istockphoto/aapsky

Министерство обороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале, что все в атаке на Москву участвовали три дрона самолетного типа.
В ведомстве подчеркнули, чтодва из них были сбиты ПВО, а третий — остановлен средствами РЭБ.

«23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — заявили в Министерстве обороны.
Там также добавили, что пострадавших нет.

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#столкновение
#видео
#бпла
#здание
#рф
#пво
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ТСН: В порту Измаил Одесской области прогремели взрывы
ТСН: В порту города Измаил Одесской области прогремела серия взрывов
23 августа 2023, 03:55

Фото: iStock/KoliadzynskaIryna

В Одесской области в порту города Измаил слышны взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщает ТСН.
«Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — пишет украинский телеканал в своем Телеграм-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 01:32 на территории региона объявлена воздушная тревога.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в Химках
В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в подмосковных Химках
23 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В подмосковных Химках обломки украинского БПЛА упали в микрорайоне Старбеево. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал Mash.
На опубликованных кадрах видны как минимум десять элементов дрона, а также дыра в отгрузочных складах «Крепёж».



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#москва
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#взрывы
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Появилось видео с места атаки дрона на строящееся здание «Москва-Сити»
Появилось видео с места атаки дрона на строящееся здание «Москва-Сити»
23 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/NatureNow

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с места атаки БПЛА на строящееся здания в «Москва-Сити». Судя по опубликованным кадрам, здание получило незначительные повреждения.

«Строящееся здание в Москва-Сити, которое получило повреждения. Сейчас на месте работает полиция и спасатели», — сообщил телеграм-канал.

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#спасатели
#видео
#бпла
#взрывы
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#ограничения
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В Москве три аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Во «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» задерживают рейсы на вылет и прилет
23 августа 2023, 03:35

Фото: iStock/Zozulya

В Москве аэропорты «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» задерживают рейсы на прилет о вылет.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло. 

Ранее стало известно, что в районе «Москва-Сити» раздаются взрывы.

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#взрывы
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Набережную возле Москва-сити перекрыли после взрывов
Mash: Набережную возле Москва-сити перекрыли после взрывов
23 августа 2023, 03:22

Фото: iStock/lapandr

Набережную возле столичного района Москва-сити перекрыли после того, как прозвучали взрывы.
По информации Телеграм-канала Mash, к башне Федерация прибыли машины экстренных служб.



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Mash: В районе «Москва-Сити» раздаются взрывы, на видео попал столб дыма
23 августа 2023, 03:17

Фото: iStock/Fotofantastika

В столичном районе «Москва-Сити» раздаются звуки взрывов.
Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, на которых столб дыма поднимается возле одной из башен «Москва-Сити».



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В Дагестане суд оштрафовал хозяина склада с 12 тоннами взрывоопасной селитры
23 августа 2023, 03:05

Фото: iStock/Srinuan Hirunwat

В Дагестане предпринимателя, хранящего на складе рядом с двумя АЗС 12 тонн аммиачной селитры, оштрафовали по двум статьям КоАП. Агрохимикат вывезли за пределы республики, пишет «Коммерсантъ».
Прокуратура Бабаюртовского района совместно с Управлением внутренних дел и Ростехнадзором провели ряд надзорных мероприятий, в ходе которых обнаружили на складе в селе Бабаюрт 12 тонн аммиачной селитры класса «Б».

В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежал склад, были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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