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В Химках из-за атаки дрона повреждены частный дом, магазин и ангар

23 августа 2023, 10:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате атаки беспилотника в Химках повреждены частный дом, магазин и ангар со стройматериалами. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
«Ночью 23 августа система противовоздушной обороны сбила над округом беспилотный летательный аппарат. Самое главное – пострадавших нет. В результате атаки повреждён угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили ещё несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами», – написал Волошин в своём Telegram-канале.
По его словам, он прибыл на место происшествия и держит ситуацию на контроле.


Продолжают работу экстренные службы и Следственный комитет. Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал дрон.

Между тем после падения сбитого беспилотника в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление на трёх этажах на площади 100 кв м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о трёх беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу.

Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над Можайском и Химками. Третий был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

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#беспилотник
#бпла
#химки
#чп
#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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На Урале раскрыли жуткое убийство двух девушек, которое произошло 11 лет назад
На Урале раскрыли убийство двух подруг, которое произошло в 2012 году
23 августа 2023, 10:24

Фото: iStock/aradaphotography

На Урале следователи раскрыли убийство, которое произошло 11 лет назад, сообщает E1.RU.
25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой. 

В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.

Однако, в 2023 году, правоохранителям удалось установить причастность к преступлению двух братьев из села под Красноуфимском. 

Старшего брата задержали и отправили на детектор лжи - он сознался в содеянном.

Выяснилось, что в мае 2012 года братья встретили на трассе двух девушек и предложили их подвезти. В автомобиле с мужчинами находилась знакомая убитых, поэтому, девушки согласились поехать.

Братья отвезли девушек в частный дом, где они вместе стали распивать алкоголь. У новых знакомых завязалась ссора, в результате которой мужчины избили подруг, а затем изнасиловали. Третья девушка все это время спала в соседней комнате. На утро девушки заявили, что напишут заявление в полицию, тогда братья решили убить их и закопать в лесном массиве. Помочь избавиться от улик ​мужчинам помог их отчим, которого пару лет спустя сбила машина. ​Третья девушка, присутствовавшая при убийстве, также погибла.

Сейчас на обоих задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

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#убийство
#следствие
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В Москве налётчик погиб во время ограбления аптеки
23 августа 2023, 10:17

Фото: istockphoto/Baloncici

Ограбление аптеки случилось 22 августа на улице Обручева.
РЕН ТВ пишет, что налётчик проломил стену аптеки и украл кассу. Покидал аптеку тем же путём. Он встал на витрину, и стекло не выдержало вес мужчины.
 
«Грабитель сильно порезался, умер от потери крови», –сообщил источник.
Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Ранее в Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера. 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».

Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.

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#москва
#ограбление
#чп
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В Ленобласти подростки отравились грибами в детском лагере
23 августа 2023, 10:10

Фото: istockphoto/Apriori1

Пятеро подростков госпитализированы после отравления грибами.
РЕН ТВ пишет, что пятеро подростков (14-17 лет) госпитализированы с сильным отравлением из детского лагеря, который находится в посёлке Сомино Ленинградской области. 
 
Четверо подростков в тяжелом состоянии в реанимации. По информации источника, дети отравились грибами.

Ранее сообщалось, что в Приозерском районе Ленобласти 2-летняя девочка нашла ядовитый гриб на даче. Родители отвезли ребёнка в больницу, где медики диагностировали токсическое отравление. Состояние девочки оценивают как среднетяжелое.

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#дети
#отравление
#детские лагеря
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В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка
Прокуратура: В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка
23 августа 2023, 10:09

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Москве задержали водителя, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуре.
Ранее пьяный водитель за рулем каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Дошкольника госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Подозреваемому предъявили обвинение по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 

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#дтп
#москва
#алкоголь
#уголовное дело
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Следствие просит арестовать организатора диггерской экскурсии Дубаса
Следствие попросило арестовать организатора экскурсии по московскому коллектору
23 августа 2023, 09:58

Фото: iStock/Rawf8

Следствие попросило арестовать организатора смертельной экскурсии по московским коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
Фигурантам предъявили обвинение по уголовной статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, 20 августа экскурсионная группа отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Столицу накрыл сильный ливень, коллекторы затопило так, что у людей, находившихся под землей, не было ни единого шанса выжить. В результате, все восемь участников группы, включая троих подростков, погибли.

При этом, следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Предполагается, что компания Лазовского связана с организаций экскурсий по подземным тоннелям реки Неглинка в Москве. Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.

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#следствие
#экскурсия
#москва
#коллекторы
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Организаторы смертельной экскурсии по коллекторам Москвы не признали вину
Прокуратура: Организаторы смертельной экскурсии по коллекторам Москвы не признали вину
23 августа 2023, 09:45

Фото: iStock/Zolnierek

Организатор экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли восемь человек, Никита Дубас и гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким не признали свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Вину они не признали», - говорится в сообщении ведомства. 

Следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Предполагается, что компания Лазовского связана с организаций экскурсий по подземным тоннелям реки Неглинка в Москве. Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.

Вчера спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Напомним, туристы погибли в результате сильного ливня. Вода очень быстро заполнила коллекторы, выбраться у находившегося там людей не было ни единого шанса. Отметим, что подобные экскурсии проводятся незаконно.

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#прокуратура
#коллектор
#экскурсия
#погибшие
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ВСУ планировали вывезти на Украину более ста православных икон
ФСБ обнаружила в ЛНР более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
23 августа 2023, 09:20

Фото: iStock/dimid_86

Сотрудники ФСБ обнаружили в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере Луганской Народной Республики более ста православных икон, которые ВСУ планировали вывезти на подконтрольную Киеву территорию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По информации источника СМИ, ВСУ планировали выкрасть эти реликвии и вывезти их на подконтрольную Киеву территорию в самом начале специальной военной операции. 

Ранее икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук неадекватного мужчины. Во время литургии он попытался разбить образ, дважды ударив по иконе камнем.

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#икона
#лнр
#всу
#фсб
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В Красноярском крае рабочих насмерть засыпало зерном
23 августа 2023, 09:14

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Двое рабочих агрокомплекса погибли в селе Красная поляна во время обслуживания сушильного комплекса.
Прокуратура Красноярского края сообщает, что аппаратчик обработки зерна и его помощник ночью обслуживали сушильный комплекс.
Один из работников попытался самостоятельно устранить засор, не выключая оборудование.
 
Рабочих затянуло вглубь контейнера с зерном. Мужчины скончались от недостатка воздуха.
 
Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.

Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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#чп
#прокуратура
#рабочие
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Квартиру, в которой россиянин держал в заложниках жену и ребенка, пришлось брать штурмом
В Нижнем Тагиле мужчина взял в заложники жену и ребенка
23 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/cyano66

В Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка, сообщает E1.RU.
По словам знакомых семьи, охранник, в последнее время начал проявлять признаки психического расстройства.

В один из дней он отобрал у жены телефон, запретил ей пользоваться социальными сетям и запер ее дома с маленьким ребенком. Неделю они прожили в плену у собственного отца и мужа. Мужчина избивал свою супругу и запрещал ей выходить на связь с внешним миром, однако, к счастью, ей все же удалось отправить сообщение родственнику. 

«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», - написала женщина. 

22 августа квартиру супругов пришлось брать штурмом. Заложников освободили, а их мучителя задержали.

Информация о мере пресечения для мужчины и нынешнем состоянии его жены и ребенка пока не приводится. 

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