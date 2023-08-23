В Химках из-за атаки дрона повреждены частный дом, магазин и ангар

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате атаки беспилотника в Химках повреждены частный дом, магазин и ангар со стройматериалами. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
«Ночью 23 августа система противовоздушной обороны сбила над округом беспилотный летательный аппарат. Самое главное – пострадавших нет. В результате атаки повреждён угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили ещё несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами», – написал Волошин в своём Telegram-канале.По его словам, он прибыл на место происшествия и держит ситуацию на контроле.
Между тем после падения сбитого беспилотника в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление на трёх этажах на площади 100 кв м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о трёх беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу.
Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над Можайском и Химками. Третий был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.
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Лора Луганская