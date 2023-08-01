В Химках избили баскетболиста Никиту Шабалкина

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Баскетболиста Никиту Шабалкина избили в уличной драке в Химках, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».
Из сообщения следует, что 36-летний чемпион Европы 2007 года был избит 31 августа днем, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Там врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.
По словам самого Шабалкина, на него напали в деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола» и избили. Спортсмен из-за ударов потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Напомним, в мае неизвестные избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Конфликт между ним и группой неизвестных произошел в ресторане «Джун» на Большой Никитской улице в Москве. После этого Алексей Швед был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.
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По словам самого Шабалкина, на него напали в деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола» и избили. Спортсмен из-за ударов потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
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Элина Позднякова