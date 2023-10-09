В Химках Mercedes въехал в дверь магазина и сгорел

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В Химках Mercedes врезался в дверь магазина и загорелся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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